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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti

Beşiktaş'ta derbi mesaisi devam etti

Beşiktaş'ın hazırladığı karlı antrenman görüntüsü

- İSTANBUL

Rektör Trol 


- Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.
Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.
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