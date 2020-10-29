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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ta 29 Ekim kutlandı

Beşiktaş'ta 29 Ekim kutlandı

Antrenmandan detaylar

- - Siyah-beyazlılar hazırlıklarını sürdürdü İSTANBUL

Rektör 


- Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular dev Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular dev Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Alt baldırında ağrı bulunan ve MR çektirecek olan Gökhan Töre'nin yanı sıra bel ağrısı bulunan Josef de Souza ve Valentin Rosier ile hafif sakatlığı bulunan Erdoğan Kaya idmana katılmadı. Sakatlıkları süren N'Koudou, Atakan Üner ve Hasic de çalışmada yer almadı. Bel ağrıları bulunan Josef ve Rosier, yarın takımla çalışacak. Basına açık bölümde kondisyon çalışan siyah-beyazlılar, basına kapalı kısımda ise taktik çalıştı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
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