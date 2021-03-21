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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş stada ulaştı

Beşiktaş stada ulaştı

Beşiktaş'ın stada gelişi

- İSTANBUL

Polis 


- Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi için stada ulaştı. Siyah-beyazlılar maçın başlamasına 1,5 saat kala Vodafone Park'a geldi. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden polis eskortları eşliğinde ayrılan kafile, mücadelenin başlamasına 1,5 saat kala stada ulaştı.
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