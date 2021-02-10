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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

Sergen Yalçın ve futbolcuların gelişi

Rektör Çeyrek Final 

-Otobüsün gidişi

- KONYA

- Beşiktaş, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da aralarında bulunduğu kafile, siyah-beyazlı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ersin, Utku, Rosier, Nsakala, Serdar Saatçi, Montero, Welinton, Vida, Josef, Atiba, Necip, Oğuzhan, Mensah, Gökhan, Hasic, Ghezzal, N’Koudou, Ljajic, Aboubakar, Larin, Cenk.
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