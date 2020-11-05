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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

takımın havalimanında çıkışı ve oyuncuların otobüse binmesi,

Tron Lyon Rektör 

-taraftarların Sergen Yalçın'a çiçek vermesi,
-genel ve detay görüntüler,
-Beşiktaş otobüsünün havalimanından çıkışı,

- GAZİANTEP

- Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Süper Lig’de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Beşiktaş, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Kritik maç için hazırlıklarını teknik patron Sergen Yalçın yönetiminde sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00’da kalkan özel uçakla İstanbul'dan Gaziantep’e gelerek konaklayacağı otelde kampa girdi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan az sayıda Beşiktaş taraftarı ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'a çiçek takdim etti. Beşiktaş'ın kamp kadrosu Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosunda Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francısco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Vıncent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Aldın Hasic ve Atakan Üner yer aldı. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ise kafileye dahil edilmedi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Yarın akşam saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini ise Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem olarak da Emre Malok görev yapacak.
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