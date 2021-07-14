Beşiktaş'ın yeni formaları Boğaz'da tanıtıldı

-Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un açıklamaları

-Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2021-2022 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımı Boğaz'da teknede yapılan organizasyonla tanıtıldı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı Boğaz'da düzenlenen tekne turuyla gerçekleşti. 3 farklı formanın tanıtıldığı organizasyona Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, futbolcular ve davetliler katıldı.

Kabataş'tan hareket eden tekne, daha sonra Beşiktaş meydanda bulunan Barbaros İskelesi'nin önüne gelerek siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunurken, Başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, taraftarı selamladı. Formaların tanıtımı ise saat 19.03'te gerçekleşti. Çebi: "Şampiyonluklarla dolu 5 yıl olsun" Organizasyonda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasının 5 yıl daha uzadığını ifade ederek, "Adidas hep yanımızda oldu. Bunu 5 yıl daha yeniliyoruz. Şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur umarım. Beşiktaş için güzel formaların çıktığı bir 5 yıl olur. Taraftarsız geçirdiğimiz sezon, bu sezon umarım böyle olmayacak. Motorları maviliklere sürerken şampiyon sensin dedik taraftarımıza. Şimdi Beşiktaş sensin diyoruz. Taraftar, Beşiktaş'ın kendisi. Keyifle giyilebilecek formalar olduğunu biliyorum. Aile olabildiğiniz takdirde başarı geliyor. Sponsorlar da ailenin bir parçası. Adidas'a teşekkür ediyorum. Taraftarımızın forma alıp kulübe katkı vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin ardından konuşan Yönetici Enis Ulusoy ise Boğaz'ın tek efendisinin Beşiktaş olduğunun altını çizerek, "Geçen sezon 3 kupa getirdik. Umarım seneye de yeni kupalarımızı Boğaz'da, evimizde stadımıza getireceğiz. Bir formamız İstanbul Boğaz'ından ilham aldı. Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak formalarımız var" diye konuştu.

Organizasyonda konuşan Adidas Genel Müdürü Hakan Atalay ise, "Türk futbolunu güçlendirmek için futbolun en değerli markası Beşiktaş'la uzun yıllardır işbirliğimiz var. Forma anlaşmamızı 5 yıllık uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçen sene Beşiktaş 3 önemli kupayı müzesine getirdi. Beşiktaşlı futbolcuları konforla bir araya getirdik. Formanın futbolcu-taraftar arasındaki bağı güçlendirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

