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Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi, İstanbul'a geldi
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi, İstanbul'a geldi

Michy Batshuayi'nin havalimanından çıkışı

- İSTANBUL

Tezahür Tezahürat Trol Sel Futbol 


- Beşiktaş'ın Chelsea'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Özel uçakla İstanbul'a gelen golcü futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yaklaşık 500 taraftar karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından terminalden çıkan Batshuayi, kendisine tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı ve Beşiktaş Kulübü'nün görevlileriyle birlikte araca binerek alandan ayrıldı. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız golcü, ardından kendisini siyah-beyazlı ekibe dahil edecek olan imzayı atacak.
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