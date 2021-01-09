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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş Hatay’a geldi

Beşiktaş Hatay’a geldi

havaalanı girişi detay

Sergen Yalçın Beşiktaş Takım Otobüsü Rektör 

-beşiktaş otobüsü detay
-sergen yalçına çiçek verilirken detay
-futbolcular çıkarken detay
-futbolcular otobüse binerken detay
-otobüsün otele gelişi detay
-futbolcuların otobüsten inişi detay
-futbolcuların otele geçişi detay

- HATAY

- Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay havaalanına gelen Beşiktaş’ı Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız karşılayarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim etti. Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.
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