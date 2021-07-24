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Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

antrenmandan detaylar

- İSTANBUL

Rektör Trol 


- Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. 1,5 saat süren çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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