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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş donanması Boğaz'da! -2-

Beşiktaş donanması Boğaz'da! -2-

Futbolcuların teknede kutlamaları

- İSTANBUL

Şampiyon Havai Fişek 


- Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti. Süper Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.
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