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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı

Beşiktaş Dolmabahçe'ye doğru yola çıktı

Beşiktaş'ın gelişinden detay görüntüler

- İSTANBUL

Şampiyon 


- Şampiyon Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden çıkarak kupayı alacağı Vodofone Arena'ya doğru hareket etti. Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nden iki otobüsle ayrılarak Küçüksuyu'da iskeleye geldi. Buradan özel bir tekneye binen siyah-beyazlı kafile Dolmabahçe'ye doğru hareket etti. Beşiktaş'ı taşıyan tekneye çok sayıda siyah-beyazlı taraftar da motorlarıyla eşlik etti. Deniz'de siyah-beyazlılar büyük bir şölen yaşadı.
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