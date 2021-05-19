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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş Çarşıda şampiyonluk kutlaması

Beşiktaş Çarşıda şampiyonluk kutlaması

Taraftarların kutlamaları

Kupa Töreni Saygı Duruşu Şampiyon 

-Meşale yakmaları
-Detaylar

- İSTANBUL

- Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, statta kupasını alırken, taraftarlar ise Çarşı’da meşalelerle coşkulu bir kutlama yaptı. Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasını almak için Boğaz'dan stada geldi. Kupa töreni öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm Türkiye’de saat 19.19’da saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Statta yapılacak kupa töreninin yanı sıra Beşiktaş Çarşı’da toplanan binlerce taraftar meşalelerle coşkulu bir kutlama yaptı.
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