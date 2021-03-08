Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İdmandan görüntüler

- İSTANBUL

Rektör Trol 


- Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında, 12 Mart Cuma günü saat 19.00’da deplasmanda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular, koşu, stretching ve 5'e 2 pas çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı.
5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından sona erdi. İdmana dizindeki ödem geçmeyen Cenk Tosun katılmadı. Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı