Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş, Antalya’da

Beşiktaş, Antalya’da

Taraftarlar detay

Kırmızı Kart Rektör 

-Yönetimin çıkması
-Sergen Yalçın detay
-Oyuncuların çıkması
-Oyuncuların taraftarı selamlaması
-Oyuncuların otobüse binmesi
-Otobüsün ayrılması
-detay

- ANTALYA

- Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, özel uçakla Antalya’ya geldi. Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda FT Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla saat 17.15'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlıları Antalya’da taraftarları coşkuyla karşılarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim edildi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim otobüse binerek konaklayacakları otele doğru hareket etti. Beşiktaş kafilesinde sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz yer almadı. Siyah-beyazlılarda takımla beraber Antalya’ya Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar da geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı