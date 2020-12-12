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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş, Alanya’da

Beşiktaş, Alanya’da

Beşiktaş otobüsü detay

Rektör 

-kafilenin havalimanından çıkması
-oyuncuların otobüse binmesi
-otobüsün havalanından ayrılışı

- - Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. ANTALYA

- Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koran virüs tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı. Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, ardından konaklayacağı otele geçti.
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