Beşiktaş, Alanya’da

-kafilenin havalimanından çıkması

-oyuncuların otobüse binmesi

-otobüsün havalanından ayrılışı



- - Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. ANTALYA



- Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koran virüs tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı. Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, ardından konaklayacağı otele geçti.



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