Beşiktaş, Alanya’da

-kafilenin havalimanından çıkması -oyuncuların otobüse binmesi -otobüsün havalanından ayrılışı
- - Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. ANTALYA
- Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın liderliğindeki siyah-beyazlı kafileyi, yeni tip koran virüs tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı. Havalimanında bekleyen otobüse binen siyah-beyazlı kafile, ardından konaklayacağı otele geçti.
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