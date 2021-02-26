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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'a taraftarlardan meşaleli karşılama

Beşiktaş'a taraftarlardan meşaleli karşılama

Taraftarların takımı karşılaması

- İSTANBUL

Tezahür Tezahürat 


- Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, stada ulaştı. Siyah-beyazlıları yaklaşık 500 taraftarı meşalelerle karşıladı. Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ı maç öncesinde taraftarları karşıladı. Maçtan önce Dolmabahçe'de toplanan 500 kadar siyah-beyazlı taraftar, uzun süre takımın gelmesini beklerken tezahüratlar yaparak maça hazırlandılar. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, takımı stada uğurlarken, Dolmabahçe'de toplanan siyah-beyazlılar da takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı ve mücadele öncesinde futbolculara moral desteği verdi.
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