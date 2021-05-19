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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş’a donanma eşlik etti!

Beşiktaş’a donanma eşlik etti!

Beşiktaş'ın Boğaz'dan stada gelişinden detaylar

- İSTANBUL

Savaş Gemisi Tezahür Şampiyon Tezahürat 


- Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz’dan tekneyle stadına geldi. Siyah-beyazlılara 100’ün üzerinde tekne eşlik ederken, Boğaz’daki bir savaş gemisi de siyah-beyazlı kafileyi selamladı. Süper Lig’de 16. kez şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, kupasını almak için stadına geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden takım otobüsleriyle ayrılan siyah-beyazlılar, Anadolu Hisarı Küçüksu’da kendilerini bekleyen tekneye bindi. Beşiktaşlı futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve ailelerin olduğu tekneye Boğaz’da 100’ün üzerinde tekne eşlik etti. Küçüksu’dan çıkan tekne, Beşiktaş Meydana yaklaştığında ise, deniz kenarında kendisini bekleyen taraftarını selamlamak için bir süre durdu. Beşiktaş Meydanı’nda toplanan binlerce taraftar büyük coşku yaşadı ve tezahüratlarla takımı selamladı. Donanma gemisi selamladı Boğaz’dan kendisine eşlik eden 100’ün üzerinde gemiyle Kabataş’a doğru hareket eden Beşiktaş kafilesini ilk olarak dev bir yük gemisi selamladı. Karadeniz yönüne doğru giden yük gemisi, Beşiktaşlı futbolcuları ve siyah-beyazlı taraftarları siren çalarak selamladı. Tekneler Kabataş’a doğru yaklaşırken, bir savaş gemisinin de Boğaz’da kafileye denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Savaş gemisi de Beşiktaş kafilesini selamladı. Tekneden inen futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve aileleri, kendilerini bekleyen takım otobüslerine binerek stadyuma geçti.
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