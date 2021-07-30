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Berkan Kutlu: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Berkan Kutlu: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum'

Berkan Kutlu: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum'

Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun açıklamaları

Televizyon Allah Futbol 

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- Berkan Kutlu: "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum" İSTANBUL

- Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Galatasaray'ın, Alanyaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Berkan Kutlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Duygularını aktaran genç futbolcu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama artık buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Berkan, "Onları sabırsızlıkla statta bekliyoruz. Pandemi sürecinde boştu statlar. Şimdi de onları bekliyoruz ve inşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim" ifadelerini kullandı.
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