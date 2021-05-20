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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanı 'Hilat Kaftanı' giydi

Belediye Başkanı 'Hilat Kaftanı' giydi

'Hilat Kıyafeti' giydiriliş

Kutlay Siyer Spor Merkezi Padişah Dövüş Sanatı 

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- SİVAS

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sporcularla bir araya geldi. Kurs hocaları tarafından Bilgin’e Türk boylarında padişahların uç beylere verdiği ‘Hilat Kaftanı’ giydirildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Türk dövüş sanatı Sayokan, Tekvando ve Türk Okçuluğu Spor Merkezi’ni ziyaret etti. Tuzlugöl Mahallesinde faaliyet gösteren spor merkezi ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve Spor İşleri Müdürü Davut Aşık da hazır bulundu. Kursiyerleri ziyaret ederek sohbet eden Başkan Bilgin ve beraberindekiler, genç sporcuların gösterilerini izledi. Sporcuların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başarılar dileyen Bilgin, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını da ifade etti.
Kurs hocaları tarafından Başkan Bilgin’e Türk boylarında padişahların uç beylere verdiği 'Hilat Kıyafeti' hediye edildi. Daha sonra Başkan Bilgin gösteri yapan sporculara spor malzemelerinden oluşan hediyeler takdim etti. Kurs merkezinde genç sporcuların Sayokan, Tekvando ve Türk okçuluğu gösterileri ise tam not aldı.
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