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BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı

BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı

Tanıtım videosu

- ERZURUM

Sosyal Medya İsaf Forma Tarihi Mekan 


- BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği 4 formasını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tanıttı. TFF 1. Lig ekiplerin BB Erzurumspor 2021-2022 sezonunda giyeceği ev sahibi, misafir ve alternatif formalarını tanıttı. Formalar kentin tarihi mekanlarında çekilen bir video kliple yeni transferler Olanare, Mustafa Yumlu ve Estrela'nın yanı sıra Özgür Sert, Göktuğ Bakırbaş ve Szumski tarafından tanıtıldı. Formalara Çiftbaşlı Kartal, Kartanesi, Erzurum ve Efsane Çubuklu isimleri verildi.

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