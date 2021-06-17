BB Erzurumspor’da Ömer Düzgün yeniden başkan seçildi

-BB Erzurumspor'un güncel borcunun açıklanması

-Seçimde oy kullanılması

-Başkan Düzgün'ün açıklamaları

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi



- ERZURUM



- BB Erzurumspor’da yapılan Olağan Genel Kurulunda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi. Süper Lig'e veda eden ve önümüzde ki sezon TFF. 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’da seçimli Olağan Genel Kurul Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da ilk olarak Divan Kurulu Başkanı ve üyeleri seçildi. Divan Kurulu Başkanı olarak seçilen Eyüp Tavlaşoğlu Genel Kurulu yönetti. Genel Kurul’da BB Erzurumspor’un güncel borcu 67 milyon 353 bin 199 lira olduğu açıklandı. Daha sonra faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu okunarak yönetim ibra edildi. Genel Kurulun sonunda açık oylama usulüyle yapılan seçimde tek aday olan mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden BB Erzurumspor başkanlığına seçildi. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, hedeflerinin yeniden Süper Lig olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır gururla yürüttüğüm yöneticilik görevinin ardından yaptığımız listeyle bugün yeniden buradayız. Bu şehre hizmet eden biri olarak Erzurumspor’a hizmet etmek yolunda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımla bugün huzurlarınızdayız. Daha önce aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşların önünü açmıştık. Maalesef gördüğünüz gibi başka bir aday çıkmadı. Geçen sezonun ortasında Hüseyin Üneş’in yönetimi bırakmasının ardından takıma sahip çıkmak için bu görevi üstlenmiştik. Şimdide aynı sahiplenme duygusuyla buradayız. Mazisi şan ve şerefle dolu bu kadim şehrin hangi noktasında hangi görevi icra edersek edelim, bu şehrin ruhuna uygun davranmak bizim görevimizdir. Ruhunda şampiyonluk olan Erzurumspor’umuzu yeniden Süper Lige çıkartmak üzere ve büyük Erzurumspor taraftarına layık bir takımla yeniden başlamak için sizin desteğinize ihtiyacımız var" dedi.



