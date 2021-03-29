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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor

BB Erzurumspor 5. hocasını arıyor

- İsmail Kartal'ın Antalya Belek kampından görüntüleri

- ERZURUM

İstifa Beraberlik Teknik Direktör Milli Maç Rektör 


- BB Erzurumspor’da İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için hoca arayışları sürüyor. Bu sezon 4 kez teknik adam değiştiren Dadaşların 5. hocasının ise bugün açıklanması bekleniyor. BB Erzurumspor’a bu sezon 4. teknik direktör olarak göreve gelen İsmail Kartal, takımın başında sadece 5 gün kaldıktan sonra henüz maça çıkmadan görevinden istifa etti. Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edince deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı. Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa Teknik Direktör Hüseyin Çimşir getirildi.
Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi.
Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal geldi. Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Erzurum temsilcisi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet alabildi. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi. Son olarak Erzurumspor'un emanet edildiği İsmail Kartal ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te takımla birlikte kampa girdi. Kartal, kamp bitiminde sürpriz şekilde istifasını yönetime sundu. 5. hoca adayı Yılmaz Vural Bu sezon 5. kez hoca arayışına giren Dadaşlarda en güçlü adayın ise deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre BB Erzurumspor’un gün içerisinde Vural ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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