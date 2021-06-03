Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BAYBURT - Bayburtlu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor

BAYBURT - Bayburtlu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor

- Ahırdan çıkan atların cirit gösterisi ve safari için hazırlanması - Sporcuların cirit gösterisi - Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ile röportaj - Sporcuların doğada atlı safari yapması - Takım kaptanı Hasan Güler ile röportaj - Sporculardan Eren Akburak ile röportaj Bayburt lu ciritçiler, safari ve dostluk müsabakalarıyla atlarını formda tutuyor - Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü: - "Atların formda kalması için bu tür etkinlikleri yapmak zorundayız"BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt 'ta ciritçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını döneminde resmi maçlara çıkaramadıkları atlarını dostluk müsabakaları ve doğa gezintileriyle formda tutmaya çalışıyor.Merkeze bağlı Kop köyünde sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartan Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcuları, müsabakanın yapılacağı alana geldikten sonra hazır hale getirdikleri atlarını dört nala sahaya sürüyor.Atlarını Kovid - 19 salgını sonrası yapılacak turnuvalara hazırlamak ve dinç tutmak için çaba sarf eden cirit tutkunları, at sırtında hünerlerini sergileyip izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.Ciritçiler, dostluk karşılaşması düzenleyecek sayıya ulaşamadıklarında ise formda kalması için atlarına hem suda hem de otlaklarda yürüyüş ve kısa koşular yaptırıyor. Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, AA muhabirine, köylerinde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kovid - 19 salgını nedeniyle kulüpler arası cirit müsabakalarının yapılamadığını belirten Köprücü, "Normalde bu aylarda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Türkiye birinciliği il müsabakaları düzenleniyordu. Pandemi sürecinde bu sene de geçtiğimiz yıl olduğu gibi müsabakalar iptal edildi. O yüzden biz de bu dönemi kendi aramızda yaptığımız etkinliklerle değerlendiriyoruz." diye konuştu.
"Atların formda kalması için bu tür etkinlikleri yapmak zorundayız." diyen Köprücü, yeni atları da cirit sahasına çıkarmaya başladıklarını söyledi.

Cirit oynanacağı gün sporcuların atlarını titizlikle hazırladığını anlatan Köprücü, ciritten sonra ise atları rahatlamaları için köyden geçen Çoruh Nehri'ne soktuklarını, soğuk suyla yıkadıktan sonra ahırlarına götürdüklerini dile getirdi.Takım kaptanı Hasan Güler de köylerinde ata sporunu yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, "Dedem, babam bu sporu yapıyordu. Şimdi ben ve çocuğum devam ettirmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde tabii atlarımız hamladı, antrenmanları eksik kaldı. Biz de güzel bir doğada bu eksikleri gidermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.Sporculardan Eren Akburak ise sabah erkenden safari yapmak için atını hazırladığını belirterek, safarinin ardından kendi aralarında güzel bir maç yaptıklarını söyledi.

Dera Koronavirüs Gezin Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement