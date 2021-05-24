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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BATMAN - 1955 Batman Belediyespor, Hentbol Erkekler 1. Lig hedefine odaklandı

BATMAN - 1955 Batman Belediyespor, Hentbol Erkekler 1. Lig hedefine odaklandı

- Kapalı Spor Salonu dış görüntüsü - Batman yazısı detay görüntü - Antrenman yapan Hentbol Takımının detay görüntüleri - Hentbol Takımının maç görüntülerinden detaylar - Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve 1955 Batman Belediyespor Kulüp Başkanı Burak Eren'in röportajı - Takım antrenörü Nilgün Atar'ın röportajı - Takım kaptanı Serkan Yağuzluk'un röportajı - Oyunculardan Furkan Bulu'nun röportajı1955 Batman Belediyespor, Hentbol Erkekler 1. Lig hedefine odaklandı - Kulüp başkanı Burak Eren: - "Sayın Vali'mizin büyük destekleriyle çeşitli branşlarda faaliyet göstermekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmaların en güzel neticesini de hentbol takımımızda gördük" - Antrenör Nilgün Atar: - "Altyapımız çok güçlü. Bize destek verildiği zaman sadece Batman lı sporcularla bir yere gelebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz"BATMAN (AA) - İBRAHİM TOPRAK - Hentbol Erkekler 2. Lig B Grubu'nda namağlup durumda bulunan 1955 Batman Belediyespor, serisini sürdürerek Erkekler 1. Lig'e yükselmeyi amaçlıyor. Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in kulübe sağladığı destek, özellikle hentbol branşında meyvelerini vermeye başladı.
Daha önce destek bulunamadığı için dağılan ancak daha sonra Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasıyla yeniden toparlanan 1955 Batman Belediyespor Hentbol Takımı, başarılı bir performans yakaladı.Bir yıl içerisinde amatör ligden 2. Lig'e yükselen 1955 Batman Belediyespor, 1. Lig'e çıkma hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. - Eren: "Çalışmaların en güzel neticesini hentbolda gördük" Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve 1955 Batman Belediyespor Kulübü Başkanı Burak Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kentin gençlerine sporu sevdirip, yeteneklerini keşfetme imkanı sağladıklarını aktaran Eren, hentbol takımlarının da hızlı bir yükseliş sağladığını ifade ederek, "Sayın Vali'mizin büyük destekleriyle çeşitli branşlarda faaliyet göstermekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmaların en güzel neticesini de hentbol takımımızda gördük." diye konuştu.
Takımın altyapıdan yetişen Batman lı gençlerden oluştuğunu vurgulayan Eren, amatör ligden 2. Lig'e yükselen takımın 1. Lig'e çıkması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. - Atar: "Mili takıma sporcu yetiştirmek için gayret gösteriyoruz"Takım antrenörü Nilgün Atar, bölgesel ligde namağlup olarak 2. Lig'e yükseldiklerini, üç etapta oynanacak 2. Lig maçlarının ilk iki etabında da namağlup seriyi sürdürdüklerini belirtti.
Üçüncü etabı da lider tamamlayıp, 1. Lig'e şampiyon olarak yükselmek istediklerini ifade eden Atar, bu nedenle çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlattı.Atar, "Bize şans verdiği için Sayın Vali'mize çok teşekkür ederiz. Alt yapımız çok güçlü. Bize destek verildiği zaman sadece Batman lı sporcularla bir yere gelebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Desteklerini esirgemedikleri müddetçe buradan mili takıma sporcu yetiştirmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. - Yağuzluk: "Kendimize güveniyoruz"Takım kaptanı Serkan Yağuzluk, 9 aydır disiplinli bir antrenman programı izlediklerini ve motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi.

Grupta lider olduklarını hatırlatan Yağuzluk, "Kendimize güveniyoruz. 1. Lig'e yükselmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.Oyunculardan Furkan Bulu ise 1. Lig için çok çalıştıklarını belirtti.

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