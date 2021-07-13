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Başpehlivan Gürbüz babasının hayalini gerçekleştirmek istiyor
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Başpehlivan Gürbüz babasının hayalini gerçekleştirmek istiyor

Başpehlivan Gürbüz babasının hayalini gerçekleştirmek istiyor

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüzün konuşmaları

Şampiyon Başpehlivan Güreş Altın Kemer Pehlivanlı 

-Arşiv görüntüleri
-Genel ve detaylar

- EDİRNE

- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, babası ve kendisinin yarım kalan hikayesini tamamlayarak, altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Ali Gürbüz, altın kemeri takmanın mutluluğunu yaşıyor. Gürbüz, 660 yıllık tarihi bir gelenekte başpehlivan olmanın ve altın kemeri takmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Herkesin bildiği gibi babam 1988 yılı Kırkpınar Başpehlivanıydı. Ertesi sene güreşemedi, veda etti. Onun yarım kalan hikayesini tamamlamak ve seneye de başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedefliyorum. Antalya'ya altın kemeri kazandırmak için çalışmalarımı sürdüreceğim. Pandemi döneminde güreşler olmadı ama olacakmış gibi hep antrenmanlarımıza devam ettik. Haftanın 6 günü devamlı çalışıyoruz. Senede sadece bir ay iznimiz var. Onun dışında geri kalan zamanlarda sürekli antrenman yapıyoruz ve güreşlere hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Gürbüz, iki yıl art arda Er Meydanı'nda başpehlivanlığı kazanırken, gelecek yıl çayırdan şampiyon olarak çıkması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak.
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