Başkan Köken, Eyüpsultanlı milli sporcu Uğur Aktaş’ı evinde ziyaret etti

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- - Bronz madalyanın sahibi milli karateci Uğur Aktaş, meşalelerle karşılandı- Milli sporcu Uğur Aktaş:- “Hedefim olimpiyat ve dünya şampiyonluğu” İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş’ı evinde ziyaret etti. Milli sporcu Aktaş, hedefinin olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler kumite +75 kiloda mücadele eden ve İranlı rakibi Zajad Ganjzadeh’i yenerek bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu Uğur Aktaş’ı evinde ziyaret etti. 25 yaşındaki sporcunun başarısı evinin önünde meşale yakıp ve Türk bayrağı açılarak kutlandı. “Uğur Aktaş’la birlikte çalışacağız” Tokyo’ya gitmeden önce de Uğur Aktaş’la görüştüğünü belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Erken görüşmüştük, bize de umut vermişti. Hamdolsun verdiği sözü yerine getirdi. Hem pandemi hem yangınlarla beraber ülkemizin morale ihtiyacı vardı. Ülkemize böyle bir madalyayı kazandırdığı için sevgili dostumu ve babasını tebrik ediyorum. Genç kuşaklara örnek olması açısından da çok önemli, birlikte çalışacağız inşallah” dedi.

“Hedefim olimpiyat ve dünya şampiyonluğu” Daha çok başarı elde ederek ülkesini gururlandırmak istediğini söyleyen milli karateci Uğur Aktaş, “Çok mutluyum, buradan giderken hedefim altın madalya kazanmaktı. Çok çalıştık, bizim dört yıllık bir sürecimiz oldu olimpiyat oyunlarına katılabilmemiz için. Çok zorlu süreçlerden geldik. Çok şükür orada da ülkemize bronz madalya kazandırmak nasip oldu. Çok gururluyum, ülkemizin zor anlarında insanların yüreğine su serpebildiysek, mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımı devam ettirip hedefim olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu. Bu başarıları da elde edip ülkemizi, milletimizi, insanlarımızı daha da gururlandırabiliriz” şeklinde konuştu.

“Uğur dünya karatesinin neredeyse bir numarasıdır” Oğlunun elde ettiği başarı dolayısıyla mutluluğunu dile getirmekte zorlanan baba Hacı Aktaş, “Uğur’la gurur duyuyorum. Uğur gerçekten duruşuyla kendisini anlatıyor. Savaşarak kazanıyor, şov yaparak değil. Türkiye’nin gerçekten gurur kaynağıdır. Uğur’un kişiliği zaten belli, hem eğitimde hem sporda başarılı bir çocuk olduğunu kendi gösteriyor, benim anlatmama gerek yok. Dünya karatesinin neredeyse bir numarasıdır Uğur” diye konuştu.



