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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Fatih Mert: “Adil yönetim istiyoruz”

Başkan Fatih Mert: “Adil yönetim istiyoruz”

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in açıklamaları

- - Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:- “Ankaragücü’nün yeri burası değil” İSTANBUL

Sarı Kart Başsağlığı Deprem Basın Mensupları 


- Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray maçı sonrası, “Buraya 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı ama maalesef olmadı” dedi.
Hakem hatalarından dert yanan başkan Mert, “Bize çabuk kart gösteriliyor. Adil yönetim istiyoruz” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Galatasaray’a karşı sahadan 1-0 mağlup ayrılan Ankaragücü’nde Başkan Başkanı Fatih Mert, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul’a puan almaya geldiklerini belirten Başkan Mert, “İlk önce futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek biz hafta içi pozitif futbolcularımız oldu. 7 futbolcumuz pozitif oldu ve bu maçta oynamadı. Alper Potuk da kart cezalısıydı. 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karı buraya puan almaya geldik. Maalesef olmadı. Yenildiğimiz için üzgünüm. Ankaragücü’nün yeri burası değil. İki maç eksiğimiz var diğer takımlardan. Bundan sonraki haftalar bizim için başlangıç olacak” dedi.
“Adil yönetim istiyoruz” Hakemlerin kendilerine çabuk kart gösterdiğini dile getiren Başkan Mert, “İlk yarıdaki hakem kararları adil değildi. Bize çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız da ister istemez daha dikkatli oluyor. Atılmamak için oynuyorlar. Rize maçında da bunu yaşadık. İlk yarıda Atakan’ın pozisyonu var. Arkadaşlarım penaltı olabilir diyor. Biz adil yönetim olsun istiyoruz. Buraya çok zor şartlarda geldik. Biraz daha adil olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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