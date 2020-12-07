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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Ali Çetin: “İptal edilen penaltı bizim için çok net bir pozisyondu”

Başkan Ali Çetin: “İptal edilen penaltı bizim için çok net bir pozisyondu”

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamaları

- DENİZLİ

Dera İsaf Görece 


- Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe mağlubiyeti ardından verilmeyen ikinci penaltılarını net bir şekilde penaltı olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 11. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırlayan Denizlispor sahasından 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin 8 net pozisyonun hiçbirinden yararlanamadıklarını söyledi.

Başkan Çetin, "Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz. Bugün Fenerbahçe’ye karşı canla başla mücadele eden bir Denizlispor vardı. Ancak top sevmedi mi, sevmiyor. 8 tanede pozisyonda hiçbir tane gol olmadı. İkinci penaltı incelendiği zaman tüm Türkiye görecek, bariz bir penaltı. Ancak ilk penaltıyı atamadık, öyle bir şansızlık yaşadık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz, hayırlısı olsun. Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir Denizlispor var. Tüm Türkiye’ye iyi bir maç izleteceğiz” diye konuştu.
“Bir paylaşım meselesi var, ondan dolayı her iki tarafta da bir gerginlik oluştu” Hakem konusuna ve Denizlispor’un paylaştığı gönderi hakkında konuşan Başkan Ali Çetin, “Sorun yok aslında. Maçın heyecanından dolayı ve birkaç günden beri bir paylaşım meselesi var, ondan dolayı her iki tarafta da bir gerginlik var. Birbirlerini kıracak, rencide edecek bir pozisyon olmadı. Onlar bizim misafirimiz sonuçta. Hatalı kararların gereğini zaten federasyon yapıyor. Bu nedenle bizim yorum yapmamız doğru olmaz. İncelemesi yapıldıktan sonrada federasyonumuzda gereğini yapar. Bizim için çok net bir pozisyon” ifadelerini kullandı.
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