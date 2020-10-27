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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Başakşehir, Paris Saint- Germain maçına hazır

Başakşehir, Paris Saint- Germain maçına hazır

Başakşehir antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Rektör 


- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Paris Saint-Germain müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında yarın sahasında oynayacağı Paris Saint-Germain mücadelesi hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ile başladı.
5’e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, çalışmanın basına kapalı kısmında ise Paris Saint Germain müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Başakşehir’de sakatlıkları bulunan Caiçara, Azubuike, Chadli antrenmanda yer almazken, Uğur Uçar ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.
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