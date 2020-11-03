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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Başakşehir, Manchester United maçına hazır

Başakşehir antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiliz ekibi Manchester United ile sahasına karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United müsabakasının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Mahmut takımdan ayrı çalıştı Sakatlıkları devam eden Caiçara ve Crivelli antrenmanda yer almazken, Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca bir süredir idmanlarda yer almayan yeni transfer Chadli ile Azubuike de çalışmalarını turuncu-lacivertli takımla birlikte sürdürdü.
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