Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri

- Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. Turuncu-lacivertli kafile kaldığı otelden müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı geçiş yaptı. Başakşehir kafilesinin kaldığı otel polis kordona altında tutulurken, polislerin kimseyi yaklaştırmadığı gözlemlendi.
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