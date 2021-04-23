Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı



- Medipol Başakşehir, tecrübeli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcu Demba Ba'nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını bildirdi. M.Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. ‘Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





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