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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Başakşehir'in Demba Ba için hazırladığı veda videosu

- İSTANBUL

Bild Şampiyon Forma 


- Medipol Başakşehir, tecrübeli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcu Demba Ba'nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını bildirdi. M.Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. ‘Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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