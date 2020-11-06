Barış Pınarı bölgesinde voleybol turnuvası - RASULAYN
- Turnuvadan görüntüler - Turnuva sonrası görüntülerRASULAYN (AA) - Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde 15 takımın katılımıyla düzenlenen ilk voleybol turnuvası tamamlandı.Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden temizlenen Rasulayn 'de 3 Ekim'de başlayan ilk voleybol turnuvası final maçıyla sona erdi.İlçe merkezindeki final müsabakasına Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren ve Rasulayn Spor Koordinatörü Ali Yabaş da katıldı. Rasulayn yerel meclisi çatısı altındaki spor bürosunun katkısıyla düzenlenen turnuvada, ilçenin farklı bölgesinden 15 takım yer aldı.Final maçında Um İdam takımını 3 - 0 skorla yenen El - Emir takımı kupayı kazanan taraf oldu.Voleybol turnuvasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan gençlik ve spor büro sorumlusu Firas Muğarbel, turnuvanın düzenlenmesinde desteği olan herkese teşekkür etti.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kent merkezi, Barış Pınarı Harekatıyla 12 Ekim 2019'da terörden arındırılmıştı.
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