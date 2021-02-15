Barış Alper Yılmaz “Gruptan çıkmak istiyoruz”



- Ümit Milli Takım kampında yer alan Keçiörengücü’nün genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’ndan çıkacaklarına inandıklarını söyledi.



Yılmaz, her futbolcu gibi kendisinin de hayalinin Avrupa olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan’la eşleşen Ümit Milli Takım’ın Keçiörengücü forması giyen oyuncusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampta oyuncuların birbirlerine alıştığını söyleyerek sözlerine başlayan Yılmaz, “Kampa yeni katıldık ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımız düşünüyorum. Gruptaki takımlara baktığımızda eşit güçte olduğunu söyleyebilirim. Denk bir gruba düştük ve iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Gruptan çıkarak en iyi yere gitmek istiyoruz” dedi.

“Hedefim Avrupa” Kendisi gibi birçok genç oyuncunun hedefinin Avrupa’da oynamak olduğunu söyleyen Barış Alper Yılmaz, “Her insanın hedefi iyi takımlarda forma giymek. Bir futbolcu için Avrupa neden olmasın, bu tamamen performansa bağlı. Bir futbolcu için Avrupa en büyük hayaldir, benim de hedefim Avrupa. Şu anda takımımda mutluyum. Bir oyuncu en iyi performansını göstermeli. Genç futbolcu kardeşlerimin Avrupa’da çok iyi işler çıkaracağını biliyorum. Çok iyi genç arkadaşlarım var onlara başarılar diliyorum. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Kulübüme en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Ben hedeflerime tek tek bakıyorum. Şu an kulübümde bir şeyler başaracağıma inanıyorum. Sonrası nasip” ifadelerini kullandı.



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