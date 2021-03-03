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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Bandırmaspor, Altınordu engelini mücadeleci futbolla aşmayı planlıyor

BALIKESİR - Bandırmaspor, Altınordu engelini mücadeleci futbolla aşmayı planlıyor

- Bandırmaspor Sosyal Tesisleri'nden detaylar - Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri'nin açıklamasıBandırmaspor, Altınordu engelini mücadeleci futbolla aşmayı planlıyorBALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, 6 Mart Cumartesi günü ağırlayacakları Altınordu'yu mücadele gücü yüksek bir oyunla mağlup etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kulübün sosyal tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan Sözeri, son 6 maçından 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kalan Altınordu'nun çıkışını sürdüren bir ekip olduğuna dikkati çekti.İzmir temsilcisinin genç kadroya sahip, örnek gösterilen bir takım olduğunu vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:"Oyuncu yetiştirme potansiyeliyle, başkanıyla, hocasıyla, teknik kadrosuyla gerçekten örnek gösterilecek bir kulüp. Biz de ona göre sahaya çıkacağız. Analizlerimizi yaptık, çalışmalarımızı yapıyoruz. Altınordu, koşan, mücadele eden bir takım. Bizim de onlar kadar koşmamız, hatta daha fazlasını yapmamız lazım. O zaman farkındalığımız ortaya çıkar. Çok formdalar. Biz de bu maçı fırsat olarak görüyoruz. Oyuncularımızla beraber bu camia, bu arma ve antrenmanlarımıza kadar gelip bize yalnız olmadığımızı hissettiren taraftarlarımız için en iyi mücadeleyi yapıp, 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz."

Sosyal Tesis Teknik Direktör Rektör 

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