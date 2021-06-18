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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Balıkesirspor'da olağanüstü kongreye 1145 üyeden sadece 19'u gelince kongre ertelendi

BALIKESİR - Balıkesirspor'da olağanüstü kongreye 1145 üyeden sadece 19'u gelince kongre ertelendi

- Kongre salonunun önünden görünüm - Balıkesir spor Kulüp Başkanı Ümit Arslan'ın açıklaması Balıkesir spor'da olağanüstü kongreye 1145 üyeden sadece 19'u gelince kongre ertelendiBALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesir spor'da olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Balıkesir spor'un olağanüstü kongresi için Avlu Kongre Merkezi Büyük Kongre Salonu'na, kulübe kayıtlı 1145 üyeden sadece 19'u geldi.Yeterli üye sayısına ulaşılamayınca tutanak tutuldu ve kongrenin, çoğunluk şartı aranmadan 25 Haziran Cuma günü saat 18.00'de yapılmasına karar verildi.
Balıkesir spor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, yaptığı konuşmada, "Cuma günü, çoğunluğa bakılmaksızın başkan adaylarıyla mücadele olacak. Balıkesir spor için hayırlısı olsun. Aday olan Özgür Yılmaz kardeşimizi de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Sosyal medyadan kısa süre önce adaylığını açıklayan Özgür Yılmaz da ekibiyle salona geldi. Yılmaz, listeye imza atarak salondan ayrıldı.

Olağanüstü Kongre 

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