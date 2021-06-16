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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BAKÜ - Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

BAKÜ - Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarlara doğru yürüyüşü - Taraftarların sevgi gösterisinden detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarları selamlaması - Taraftarların tezahüratlarıBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan 'a gelen taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.

Tezahür Tezahürat 

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