BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

- Galler milli takım antrenmanından detaylar - Galler Milli Takımı, İsviçre maçı öncesi son antrenmanını yaptıBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın İsviçre ile Azerbaycan'da karşılaşacak Galler, son antrenmanını yaptı.Maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Robert Page yönetiminde çalıştı.Galler - İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da oynanacak.
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