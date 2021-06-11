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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

- Galler milli takım antrenmanından detaylar - Galler Milli Takımı, İsviçre maçı öncesi son antrenmanını yaptıBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın İsviçre ile Azerbaycan'da karşılaşacak Galler, son antrenmanını yaptı.Maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Robert Page yönetiminde çalıştı.Galler - İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da oynanacak.

Milli Takım Teknik Direktör İsviçre Rektör 

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