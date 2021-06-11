Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

- İsviçre Milli Takımı antrenmanından detaylar - İsviçre Milli Takımı, Galler maçı öncesi son antrenmanını yaptıBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı. Bakü 'deki Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde çalıştı.Galler - İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Teknik Direktör İsviçre Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
İsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölüİsviçre'de Otobüs Kazası: 28 Ölü
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement