BAKÜ - Galler-İsviçre maçına doğru

- İsviçre Milli Takımı antrenmanından detaylar - İsviçre Milli Takımı, Galler maçı öncesi son antrenmanını yaptıBAKÜ (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı. Bakü 'deki Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde çalıştı.Galler - İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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