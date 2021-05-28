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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: 'Çok mutlu ve gururluyuz'

BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: 'Çok mutlu ve gururluyuz'

BAKÜ - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz" - Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın video mesajıBAKÜ (AA) - Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya alan milli sporcu, duygularını AA aracılığıyla paylaştı.Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm, "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bulunduğumuz ortamda Azeri kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Altın Madalya Şampiyon Milli Sporcu Başkent Gori 

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