Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Kasapoğlu, yeni stadının yerini inceledi

- Bakan Kasapoğlu, yeni stadının yerini inceledi

Bölgeden drone görüntüsü

Teknoloji Aritas Gesi 

-Bakan Kasapoğlu'nun aracından inmesinden görüntü
-Zolan'ın alanı anlatmasıdan görüntü
-Zolan'ın Bakan Kasapoğlu'na proje haritasını gösterip anlatmasından görüntü
-Protokolün gitmesinden görüntü

( DENİZLİ )- Bakan Kasapoğlu, Denizli’nin yeni stat proje alanında incelemelerde bulundu DENİZLİ

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli’nin yeni stadının proje alanında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, proje detaylarını harita üzerinde bir bir Bakan Kasapoğlu’na anlattı. Bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ak Parti 7. Olağan Kadın Kolları Kongresinin ardından kurum ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kentin merakla beklediği yeni stat proje alanını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve il protokolü ile birlikte incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, harita üzerinden Bakan Kasapoğlu’na proje detaylarını anlattı. Kayalar Mahallesi’ndeki yeni stat alanı İzmir Bulvarı’na 600 metre uzaklıkta Üçler Bölgesi ve Ali Marım Bulvarı’na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde yer alıyor. Yeni stat günümüz teknolojisi ile dizayn edilecek. (FP-MB-S)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı