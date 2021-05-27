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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Umarım önümüzdeki sezon herkesin kol kola geçireceği bir sezon olur”

Bakan Kasapoğlu: “Umarım önümüzdeki sezon herkesin kol kola geçireceği bir sezon olur”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un açıklamaları

- İSTANBUL

Televizyon Kupa Töreni Yükselen Basın Mensupları 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’e yükselen Altay’ı tebrik ederek, “İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur” dedi.
TFF . Lig Play-Off final mücadelesinde Altınordu’yu 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig’e yükselen son ekip oldu. Mücadele sonunda kupa törenine katılan ve stat çıkısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güzel bir akşamdı. Altay-Altınordu müsabakasında kazanan Altay oldu. Tebrik ediyorum. Başarı diliyorum. Tabii ki de Altınordu da başarılı bir şekilde mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Tüm liglerde takımlarımız pandemiye rağmen gayret gösterdi. Taraftarın teveccühleri ile mücadele ettiler. Taraftarlar da gönüllerindeki takımı pandemi yüzünden televizyon başından destekledi. İnanıyorum ki önümüzdeki sezon pandeminin hemen hemen bittiği ve seyircisiyle, oyuncusuyla teknik ekibiyle, herkesin tekrar kol kola, omuz omuza olduğu bir sezon olur. Tüm takımlarımız tebrik ediyorum” dedi.

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