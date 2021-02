Bakan Kasapoğlu: 'Türkiye’nin sporcuları yarınlara mührünü vuracak'

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki olimpiyatlarda, uluslararası müsabakalarda sporcu sayımızla, madalyalarımızla ve başarılarımızla yarınlara mührünü Türkiye’nin sporcuları vuracak" dedi.

Milli sporcu bursu tanıtım programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarınların Türkiye'sinde, Türk sporcuların başarısıyla şanlı bayrağı ulusal arenada gururla dalgalandırarak milli sporcularla gurur duymaya devam edileceğini ifade etti.

Programda konuşan Kasapoğlu, gençlik ve spor yatırımlarıyla Türkiye’nin dünyada zirveye oynayan iddiasını en güçlü biçimde ortaya koyan bir ülke olduğunu hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: "Bugün açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcumuz geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede inanıyoruz ki yarınların Türkiye’sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri, sporcu doktorları ve pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı hem ulusal arenada gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanım, ülkemiz son 19 yılda her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarıyla da zirveye oynayan iddiasını her şekilde en güçlü içimde ortaya koyan bir ülke oldu. Bu manada gençlik ve spor yatırımlarında da yurtlarımızla gençlik merkezlerimizle gençlik kamplarımızla ülkemizin dört bir yanına 81 vilayetinde köylere kadar yayılmış spor tesisleriyle ve dünyanın bu anlamda rekabetçi üstünlüğü olan tesisleriyle, hamdolsun ki önemli bir devrimi sizin önderliğinizle gerçekleştirdi. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de sporcularımızla gençlerimizle bu ideali bu iddiayı daha yukarılara taşıyacağız." "Türkiye’nin sporcuları yarınlara mührünü vuracak" Türkiye'de yıllardır süregelen 'Spor mu? Eğitim mi?' ikilemi yüzünden emeklerin heba olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "'Eğitim mi spor mu?' ikilemi yıllardır var olan bir sorun ve bu manada başta sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem sayesinde maalesef bu emeğin heba olmasını hep birlikte yaşadık. Hep birlikte gördük. Hamdolsun ki bu gün itibariyle bu ikilem artık geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz. Ve inşallah bu vesileyle sporcularımız hem yüksek öğrenimde hem de geçtiğimiz günlerde attığımız yeni adımla orta okulda, lisede aynı imkanlardan faydalanmaya başladılar. Ben bu manada özellikle bu güzel tabloda emeği olan değerli YÖK Başkanımıza ve ekibine ve bununla birlikte değerli üniversitelerimize, mütevelli heyetlerimize ve rektörlerimize, özellikle ailelerimize, her türlü fedakarlıktan hiçbir zaman çekinmeyen ailelerimize en samimi teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Tabii ki sporcularımız, kahramanlarımız, göz bebeklerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah sizlerin başarıları bu aziz milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gururlandırmaya, mutlu etmeye devam edecek ve inşallah önümüzdeki yıl bu çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız, sonraki yıllarda bu hedeflerimizi büyüteceğiz ve inanıyoruz ki olimpiyatlarda uluslararası müsabakalarda sporcu sayımızla, madalyalarımızla, başarılarımızla yarınlara mührünü Türkiye’nin sporcuları vuracak" diye konuştu.





