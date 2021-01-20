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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Kasapoğlu, Samsun'daki yatırımları inceledi

- Bakan Kasapoğlu, Samsun'daki yatırımları inceledi

Bakan Kasapoğlu'nun gelişi

-Mustafa Demir'in projeler hakkında bilgiler vermesi
-Bakan Kasapoğlu'nun yürüyerek Ak Parti'ye gitmesi
-Valilik ziyaretti
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun’daki yatırımları yakından inceledi. Bir dizi ziyaret ve açılış için Samsun’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Kasapoğlu'nu bilgilendirdi. Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir ziyaretinin ardından yürüyerek AK Parti Samsun İl Başkanlığı’na geçti. Burada da devam eden projeler hakkında bilgi alan Kasapoğlu’na, Samsun Valiliği ziyaretinde de şehrin spor ve diğer yatırımları hakkında sunum gerçekleştirildi.
Bakan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı ve Futbol Kahramanları Anıtı açılış törenlerine katılacak. (ED-SLH-BM-S)
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