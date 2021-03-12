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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu Ordu’da

Bakan Kasapoğlu Ordu’da

Valilik ziyareti

Toplantı Çekim 

-Detay
-Toplantı öncesi detaylar
-Toplu fotoğraf çekimi
-Esnaf ziyareti

- ORDU

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Vali Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel’i ziyaret etti. Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ile Metin Gündoğdu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Bakan Kasapoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve diğer ilgililer ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretinde kitap hediyesinde bulunan Bakan Kasapoğlu, 'hayırlı işler' temennisinde de bulundu.
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