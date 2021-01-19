Bakan Kasapoğlu’ndan Eren Bülbül’ün mezarına ziyaret

-Ailesi ile görüşmesi

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- TRABZON



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Trabzon’da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışı sonrasında Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 10 Ağustos 2018 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül’ün mezarını da ziyaret etti. İlçenin Köprüyanı mahallesindeki Eren Bülbül’ün evinin yanındaki mezarını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, dua edip mezara çiçek bıraktı. Anne Ayşe Bülbül ve Eren Bülbül’ün kardeşleri ile de görüşen Bakan Kasapoğlu, şehir merkezinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini söylerken, annesi de "Erenimin ismini unutturmayın" dileğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, ziyaret ardından beraberindekiler ile bir süre önce hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer’in Maçka ilçesindeki mezarını da ziyaret etti, dua okudu.



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