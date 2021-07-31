Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Bakan Kasapoğlu: 'İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: 'İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi'

Bakan Kasapoğlu: 'İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

- Bakan Kasapoğlu: "İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi" İSTANBUL

Altın Madalya Milli Sporcu İtalya İtalyan Olimpiyat 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un tarih yazdığını söyledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Mete’nin final karşılaşmasını yerinden izleyen ve mücadele sonunda milli sporcunun yanına giderek tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020’de ilk altınımız geldi. Onu da tarih yazarak Mete getirdi. Tebrik ediyoruz. Okçulukta hem ilk madalya hem ilk altın madalya. İnşallah yolumuz açık, gözümüz aydın olsun. Tüm milletimiz selam olsun. Sporcularımız yeni madalyalarla aziz milletimizi sevindirmeye devam edecekler" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı