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- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

- Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı kabul etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

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- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti. İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’nde gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı. Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
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