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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, çocuklarla voleybol oynadı

Bakan Kasapoğlu, çocuklarla voleybol oynadı

Bakanın voleybol alanına gelişi,

Allah Erimli 

-Bakanın çocuklarla voleybol oynamasından görüntü,
-Bakanın valiliği gelişinden görüntü,
-Bakanın karşılanmasından görüntü,
-Bakanın konuşması

- SİİRT

- Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’te gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent merkezinde yapılan voleybol sahasında çocuklarla voleybol oynadı. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Siirt Valiliğini ziyaret etti. Siirt Valiliğine gelen Bakan Kasapoğlu’nu valilik girişinde vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları karşıladı. Bakan Kasapoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli bir ziyaret olması temennisinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra Siirt’te spor alanında gençlik yatırımlarında yeni bir döneme başlıyoruz, onun startını vermek için buradayız. İnşallah her zamanki gibi bereketli verimli bir ziyaret olur" şeklinde konuştu.

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