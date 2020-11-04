Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Başakşehir’in bu başarıyı sürdüreceğine inanıyorum”

Bakan Kasapoğlu: “Başakşehir’in bu başarıyı sürdüreceğine inanıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Başsağlığı Deprem Şampiyon Felaket Basın Mensupları 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir’in Manchester United’ı 2-1 mağlup etmesiyle ilgili olarak, "Başakşehir’in bu başarıyı sürdüreceğine inanıyorum" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, Ege Denizi’nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Cuma günü depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki bu yaraları hep birlikte güçlü bir şekilde saracağız. Rabbim milletimizi ve insanlığı bu tür felaketlerden korusun temennimiz bu" şeklinde konuştu.
"Başakşehir’in bu performansı sürdüreceğine inanıyorum” Başakşehir’in Manchester United karşısında aldığı 2-1’lik galibiyeti değerlendiren Bakan Kasapoğlu, “Bugün şampiyonlar ligi temsilcimiz Başakşehir, bizi bu zor günlerde çok mutlu etti. Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz en prestijli organizasyonlardan bir tanesi ve bu çerçevede takımımızın aldığı sonuç gurur verici. Maçın başından beri taktiksel anlamda üstünlüğü sonucu bu noktada ortaya çıkması da apayrı bir gurur. Başakşehir’in bugün yazdığı bu tarih spor tarihimizde çok önemli bir yer kaplayacaktır. Temsilcimizin bundan sonra da maçları var. Ben bu performansı sürdüreceğine inanıyorum. Başta sporcularımızı, hocamızı ve Başakşehir camiasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı